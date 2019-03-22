مفاجأة.. خطوة جديدة تقرب صلاح من يوفنتوس

وجاء في تفاصيل الخبر أن المدير الرياضي لليوفي فابيو باراتيسي قد ركز إنتباهه على إستقدام صلاح خاصةً بسبب الخبرة الكبيرة التي يتوفر عليها الفرعون المصري في الكالتشيو بعدما دافع عن ألوان ناديي فيورينتينا وروما قبل أن ينتهي به المطاف في الدوري الانجليزي عبر بوابة الريدز.
ويعتبر يوفنتوس صفقة صلاح مثالية في حالة فشلت إدارة البيانكونيري في الحصول على خدمات فيدريكو كييزا موهبة فيورينتينا التي يتنافس عليها الكثير من الاندية الأوروبية في مقدمتها يوفنتوس وتستعد إدارة اليوفي إلى تقديم باولو ديبالا لليفر مع مبلغ مالي كبير من أجل إقناع كلوب وإدارة الريدز ببيع صلاح.
وكانت إدارة ليفربول قد حصنت الفرعون المصري بعد أن مددت عقده مع الفريق حتى العام 2023 لكنهم من الممكن أن يتفاوضوا في حالة كان المبلغ المالي كبير.
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