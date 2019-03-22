وفى صفحة بيضاء، كتبت الصحيفة كلمة "سلام" باللغة العربية" بخط كبير، وتحتها بخط صغير كلمة Salam وPeace، والتى تعنى سلام باللغة الإنجليزية، وفى أسفل الصفحة كتبت أسماء الضحايا الخمسين للحادث المأسوى وأعمارهم.
وتصدر صحيفة "ذا برس" فى مدينة كرايست تشيرش، التى شهدت الهجوم على مسجدين أثناء صلاة الجمعة الأسبوع الماضى، وتعد من أبرز الصحف فى نيوزيلندا.
وحظى بموقف الصحيفة بالثناء والإشادة على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، حيث أعرب كثيرون عن امتنانهم لهذا التضامن، وردوا بالقول "وعليكم السلام".
كانت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن قد ألقت كلمة اليوم مع بث صلاة الجمعة عبر التلفزيون والإذاعة الوطنية فى البلاد، استشهدت فيها بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم : " مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى".
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة نيوزيلندية تتضامن مع ضحايا المسجدين بمانشيت "سلام" باللغة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.