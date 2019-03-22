التشكيل المتوقع لمباراة إنجلترا ضد التشيك فى تصفيات يورو 2020

يبحث منتخب إنجلترا عن بداية مثالية فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، عندما يلتقى مع منتخب التشيك فى العاشرة إلا ربع مساء اليوم على ملعب "ويمبلى"، ضمن منافسات المجموعة الأولى، التى تضم أيضاً بلغاريا والجبل الأسود وكوسوفو.

ويعانى منتخب إنجلترا العديد من الغيابات فى مباراة اليوم، ويفتقد صاحب المركز الرابع فى النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم التى أقيمت الصيف الماضى فى روسيا، حيث يفتقد لجهود الخماسى لوك شاو، جون ستونز، وفابيان ديلف، لوفتوس بالإضافة إلى ماركوس راشفورد بسبب الإصابة.

التشكيلة الأساسية المتوقعة لمنتخب إنجلترا ضمت كلاً من: جوردان بيكفورد فى حراسة المرمى - بن تشيلويل - جو جوميز - هارى ماجواير – ألكسندر آرنولد - ديلى إلى - إيرك داير - روس باركلى - رحيم ستيرلينج - هارى كين - كولوم ويلسون.

أما التشكيلة المتوقعة لمنتخب التشيك تضم كلاً من: توماس فاتشليك فى حراسة المرمى - فيليب نوفاك - توماس كالاس - كلوستكا - بافيل كاديرابيك - توماش سوتشيك - ياكوب يانكتو - دافيد بافيلكا - دوكال - ماتى فيدرا - باتريك شيك.

ومن المنتظر أن يقف لاعبو إنجلترا والتشيك "دقيقة حداد" قبل انطلاق مباراة اليوم، بعدما أعلن الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم، عن تأبين ضحايا الهجوم الإرهابى الذى تعرض له مسجدان فى نيوزيلندا الجمعة الماضى ما أسفر عن وفاة نحو 50 شخصاً.

جدير بالذكر أن بطولة "يورو 2020" ستقام فى 12 مدينة مختلفة منتشرة فى أنحاء أوروبا، وهى أمستردام وباكو وبيلباو وبوخارست وكوبنهاجن ودبلن وجلاسجو ولندن وميونخ وروما وسان بطرسبرج.