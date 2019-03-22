قطر تمنع نشطاء سودانيين معارضين من ممارسة أي نشاط إعلامي أو سياسي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

إستدعى جهاز أمن الدولة بدولة قطر عددا من المقيمين السودانيين الناشطين عبر وسائط التواصل الاجتماعي ضد حكومة بلادهم وأبلغهم أن ذلك النشاط غير مسموح به مطلقا . وأوضحت السلطات الأمنية للمقيمين أن النشاط المعني يشمل كافة الأنشطة عبر وسائل التواصل الإجتماعي مثل البوستات والفيديوهات والتسجيلات الصوتية. وطلبت منهم الكف عن الكتابة أو الحديث عبر السوشيال ميديا ضد الحكومة السودانية أو ممارسة أي نشاط هدام ضد أي نظام صديق لقطر . وأبانت أن التوجيه يشمل عدم حضور أي ندوات سياسية تقام في الدوحة . الانتباهة المادة السابقة شمال دارفور.. الوالي ينزع الأراضي الزراعية بمجرى وادي حلوف بالفاشر

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