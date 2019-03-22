شمال دارفور.. الوالي ينزع الأراضي الزراعية بمجرى وادي حلوف بالفاشر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أصدر والي شمال دارفور النعيم خضر مرسال، قراراً ولائياً بالرقم 34 لسنة 2019، يقضي بنزع الأراضي الزراعية كافة بمجرى وادي حلوف بالفاشر، ووجه القرار الجهات المعنية كافة بوضعه موضع التنفيذ.

ونص القرار على أن تقوم وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بالتنسيق مع وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بتعيين ضابط لنزع تلك الأراضي لاستكمال الإجراءات الشكلية والجوهرية المتعلقة بالموضوع. ونص القرار حسب شبكة الشروق، كذلك على أن تقوم وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بتعيين ضابط لتسوية الحقوق والنظر في أي تعويضات إذا اقتضى الحال. المادة السابقة الحكم بالسجن والجلد لـ(شروم) مهدد المتظاهرين بمواقع التواصل الاجتماعي المقالة القادمة قطر تمنع نشطاء سودانيين معارضين من ممارسة أي نشاط إعلامي أو سياسي

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