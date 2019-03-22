وزير الداخليه: منسوبي الحركه الشعبيه "اخوان" و الشرطة أمان وصمام

قال وزير الداخلية، بشارة جمعة، إن القضايا لا تحل بالاستمرار في الحرب، داعياً منسوبي الحركة الشعبية والذين وصفهم بـ”الأخوان” لإعادة النظر في ما يجري خاصة و أن الحرب تجاوزت الـ35 عاماً، وأضاف “يجب أن نعيد النظر إلا إذا لم يكن لنا عقل”.
وأرسل جمعة لدى مخاطبته لقاءً جماهيرياً بمدينة الدلنج، الخميس، خلال مرافقته نائب رئيس الجمهورية، أرسل عدة رسائل إلى عدة جهات في جنوب كردفان، فقال “أنتم أوتاد البلاد كما الجبال أوتاد الأرض، والدلنج صرة السودان”.
وزاد” رسالة إلى الحركة الشعبية الذين أسماهم بالأخوان، أكثر من 35 عاماً من الحرب يجب أن نعيد النظر إلا إذا لم يكن لنا عقل”، وطالب بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية بفتح المسارات وهو واجب التنفيذ والنفاذ.
وقطع جمعة بحسب لشروق – بأن الطوارئ لا تعني أن يضار المواطن أو الفرد في التعامل اليومي الحياتي، مضيفاً “مافي زول يقفل الباب وما من حقنا أن نجوعهم”، داعياً للتعايش والتواصل، ورأى أن ذلك من واجب الإدارة الأهلية.
كما أرسل وزير الداخلية رسالة إلى منسوبي الشرطة بقوله “الشرطة أمان وصمام كونوا مرشدين للناس وأعزاء للناس”.
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