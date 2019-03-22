وزير الداخليه: منسوبي الحركه الشعبيه "اخوان" و الشرطة أمان وصمام

قال وزير الداخلية، بشارة جمعة، إن القضايا لا تحل بالاستمرار في الحرب، داعياً منسوبي الحركة الشعبية والذين وصفهم بـ”الأخوان” لإعادة النظر في ما يجري خاصة و أن الحرب تجاوزت الـ35 عاماً، وأضاف “يجب أن نعيد النظر إلا إذا لم يكن لنا عقل”.

وأرسل جمعة لدى مخاطبته لقاءً جماهيرياً بمدينة الدلنج، الخميس، خلال مرافقته نائب رئيس الجمهورية، أرسل عدة رسائل إلى عدة جهات في جنوب كردفان، فقال “أنتم أوتاد البلاد كما الجبال أوتاد الأرض، والدلنج صرة السودان”.