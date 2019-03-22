الجمارك تلتزم بانسياب الحركة التجارية للموردين والمواطنين

أكد رئيس هيئة الجمارك السودانية، اللواء شرطة، بشير الطاهر بشير، يوم الخميس، اهتمام الجمارك بانسياب الحركة التجارية وتسهيل الإجراءات الجمركية وتكملة الدورة المستندية بالموانئ البحرية خدمة للموردين والمواطنين كافة.
وأكد بشير خلال اللقاء، مع مدير الموانئ البحرية، عمر محمد بانفير، الالتزام بالتعاون التام بين الجمارك والموانئ في إطار تقديم خدمة جمركية متطورة ومتميزة للمواطنين تختص بتنشيط وتسهيل التجارة على الموردين والمتعاملين مع الجمارك والموانئ البحرية.
وأضاف "اللقاء هدف للتنسيق لانسياب الحركة التجارية وتسهيل الإجراءات الجمركية وتكملة الدورة المستندية".
وأفاد بشير بأنه تم التأمين على عقد اجتماعات دورية لمزيد من إحكام التعاون والتنسيق في كافة أشكال التعاون الذي يحقق رضا المواطن ويؤدي التي تدوير العمل بالموانئ.
هذا وقد امتدح رئيس هيئة الجمارك السودانية، الزيارة التي ستنعكس إيجاباً على دفع عجلة الاقتصاد القومي.
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