الهلال يقدم مذكرة لتأجيل مباريات بالدوري

قدم نادي الهلال بواسطة المكتب التنفيذي للنادي مذكرة ﻹتحاد كرة القدم السوداني يطالب فيها بتأجيل بعض المواجهات المتبقية لفريق الهلال في بطولة الدوري الممتاز، وذلك حتى يستطيع الفريق التأهب لمواجهة النجم الساحلي التونسي بالصورة المطلوبة، وضمت مذكرة الهلال جملة من الأسباب التي تستدعي التأجيل أهمها أن هنالك (10) عناصر دولية تلعب في منتخبات السودان الأول والأولمبي إضافة للمنتخبين اليوغندي والجنوب سوداني كما أن معظم المباريات المتبقية للهلال في مختلف ولايات السودان الأمر الذي قد يربك برنامج التحضير لمواجهة النجم الساحلي.

وينتظر أن تغادر بعثة فريق الهلال مطلع الشهر المقبل إلى تونس للتعود على الأجواء هنالك في مدينة "سوسة" وكل هذه المسببات قد تدفع اللجنة المنظمة للبطولة المحلية لقبول طلب نادي الهلال، حيث ستعقد اللجنة المنظمة للمسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم إجتماع مهم يوم الإثنين المقبل.