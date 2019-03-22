مهجرى سد مروى بالولاية الشمالية ينفذون وقفة احتجاجية

نفذ العشرات من مهجرى سد مروى بالولاية الشمالية امس وقفة احتجاجية بمنطقة امرى تطالب بتنحي البشير ونظامه من الحكم . وقال شاهد عيان ان المحتجين هتفوا خلال الوقفة الاحتجاجية ضد النظام وطالبوا باسقاطه كما رفعوا لافتات حوت شعارات تسقط بس ،ي عنصرى يا مغرور كل البلد دارفور،وسلام من ضحايا السدود الى اهلنا ضحايا الحروب فى كردفان ودارفور والنيل الازرق.

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