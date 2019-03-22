وقال شاهد عيان ان المحتجين هتفوا خلال الوقفة الاحتجاجية ضد النظام وطالبوا باسقاطه كما رفعوا لافتات حوت شعارات تسقط بس ،ي عنصرى يا مغرور كل البلد دارفور،وسلام من ضحايا السدود الى اهلنا ضحايا الحروب فى كردفان ودارفور والنيل الازرق.
كانت هذه تفاصيل خبر مهجرى سد مروى بالولاية الشمالية ينفذون وقفة احتجاجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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