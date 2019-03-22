بمشاركة 14 لاعبا : الهلال يواصل الإعداد تأهبا للدوري ومواجهة اللتوال

واصل فريق الهلال تحضيراته المكثفة تأهبا لمواجهاته المؤجلة في دوري المجموعتين بالدوري الممتاز امام الشرطة بالقضارف، هلال كادوقلي،ودهاشم سنار،حي العرب بورتسودان،بجانب الإستعداد القوي لمواجهة النجم الساحلي التونسي في ذهاب ربع النهائي في بطولة الكونفدرالية بملعب سوسة في السابع من أبريل ،واجرى الفريق تدريبا قويا مساء اليوم بملعبه تحت اشراف المدرب العام صلاح آدم ومساعده عمار مرق بجانب مدرب الاحمال التونسي قيس بن عمار الغطاسي وفتحي بشير وبمشاركة 14لاعبا.

وركز الجهاز الفني على تمارين اللياقة خاصة للعائدين من الإصابات، من أجل تجهيزهم للمواجهات المقبلة واستمر التدريب لساعة ونصف، غاب عن التدريبات عناصر الفريق الدولية بقيادة رباعي العرين جمال سالم وجمعة جيناروا ويونس الطيب ومحمد النور ابوجا حارس منتخبنا الاولمبي،وليد الشعلة،ولاء الدين، مؤمن عصام ،أطهر،ابوعاقلة عبدالله،عبداللطيف بوي،محمد مختار،(بشة)ويتوقع إنضمامهم للتحضيرات عقب مباراة منتخبنا الأول مع غينيا عصر الغد باستاد الهلال ويعود الثنائي جمعة وجمال الاسبوع المقبل بعد مواجهتي جنوب السودان مع مالي يوم السبت ويوغندا امام تنزانيا في الجولة السادسة.

وقرر الجهاز الفني مواصلة التحضيرات صباح الغد بالجوهرة الزرقاء.