الاستئناف تؤيد محاكمة وكيل وزارة سابق

أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر في مواجهة وكيل وزارة البيئة السابق ومسؤولين آخرين بالوزارة ومدير شركة شهيرة، والذي قضى بتغريمهم مبلغ (40) ألف جنيه لاستيرادهم أجهزة رصد بيئي مخالفة للمواصفات والمقاييس، وتشكل مهدداً أمنياً للبلاد. ويذكر حسب صحيفة آخر لحظة، أن محكمة جرائم الفساد برئاسة القاضي معتز بابكر، أصدرت حكماً بالغرامة (40) ألف جنيه في مواجهة كل من الوكيل السابق، ومدير إدارة بالبيئة (رئيس لجنة المشتروات)، ومقرر اللجنة بالوزارة، ومدير الشركة، بواقع (10) ألف لكل مدان، وفي حال عدم الدفع السجن ثلاثة أشهر كعقوبة بديلة عن دفع الغرامة، بسبب استيراد الأجهزة موضوع الدعوى.

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