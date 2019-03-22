الحكم بالسجن والجلد لـ(شروم) مهدد المتظاهرين بمواقع التواصل الاجتماعي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عاقبت محكمة جنايات الخرطوم شمال، مصور الفيديوهات الشهير بـ”شروم” بالسجن “9” أشهر والجلد “60” جلدة لإدانته بالسُكر والدعوة لمعارضة السلطة بالعنف واستخدام القوة الجنائية والإخلال بالأمن والسلامة العامة وانتحال صفة الموظف العام والإرهاب. المادة السابقة تأجيل زيارة رئيس الوزراء إلى قطر

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