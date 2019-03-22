شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أُرجئت زيارة رئيس مجلس الوزراء القومي، الدكتور محمد طاهر إيلا إلى قطر التي كان مقرراً لها أمس، مترئساً وفد السودان في اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، التي تنعقد في الفترة من (21-24)، وحسب صحيفة آخر لحظة أن الزيارة سيتم تحديد سقف زمني آخر عبر القنوات الرسمية بين البلدين قريباً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل زيارة رئيس الوزراء إلى قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.