التعدين التقليدي في خطر

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

عرف السودان في السنوات الماضية نشاطا كبيرا وهاما في قطاع التعدين وانعكس ذلك إيجابا علي حياة الاف العوائل إذ أن المعدنون التقليديون أو ماعرف بالتعدين الاهلي اسهم في رفع مستوى معيشة عدد كبير من الناس في غالب ولايات السودان وكان النشاط النعديني قد عم عددا من الولايات لكن اكثر المناطق التي شهدت حراكا اكبر كانت هي ولايات نهر النيل والشمالية ثم البحر الاحمر وجنوب كردفان وجنوب دارفور ، وقد اتضح جليا مدى التأثير السلبي للسياسات الحكومية الفاشلة على هذا القطاع الحيوي الهام .

منذ أن بدأت رقعة التعدين الاهلي تتسع لم يفكر المعدنون في أن توفر لهم الحكومة الوقود اللازم لعملهم ولم ينتظروا ذلك أو يطمعوا فيه وكانوا يوفرون مستلزماتهم من السوق الاسود ولايعتبرون ذلك مشكلا الى ان حلت أزمة الوقود الطاحنة التي ظلت تتفاقم شهرا بعد آخر وتضاعف سعر برميل الجازولين أضعافا عديدة ثم دخل الوضع مرحلة الندرة الى ان جاءت حالة الطوارئ التي منعت بشكل كامل التعامل في الجازولين بيعا وشراء مما ادى للتوقف التدريجي للتعدين الاهلي الى أن أصبحت غالب محطات التعدين متوقفة مما هدد حياة الاف العوائل وهو ما يوجب على الحكومة التدخل الفوري ومعالجة الأزمة لو أنها تهتم بشعبها وبهذا القطاع الهام الذي يدر عليها ريعا كبيرا.

وعلاوة على انعدام الجازولين الكفيل وحده بايقاف التعدين الاهلي فإن رسوما حكومية باهظة كانت قاصمة الظهر للمعدنين .

أدناه قراءة في تقرير بهذا الخصوص عرضته الزميلة الجريدة :

كشف معدنون تقليديون، بولايات نهر النيل والشمالية، والبحر الأحمر عن توقف تام لنشاط حركة التنقيب بسبب، انعدام الجازولين، بناءً على أحكام الطوارئ.

في وقت فرضت محلية الدبة رسوم غير قانونية على الآليات تصل إلى 120 مليون جنيه سنوياً، وإستقطاع 10% من أي الإنتاج وإجبار المعدنيين على شراء الجازولين التجاري بمبلغ 5400 الف جنيه، مع إنه غير متوفر.

وقال المعدن أحمد ابراهيم لـ( الجريدة): إن التنقيب متوقف بمحليتي أبوحمد، وبربر ومناطق البحر الأحمر بنسبة 80% ، وعزا ذلك لانعدام الجازولين، الذي كان متوفر بوقت سابق في سوق على طريق بورتسودان، حيث يترواح سعر البرميل سعة 50 جالون مابين 3- 4 مليون جنيه، وبعد فرض حالة الطوارئ تم اغلاق السوق الذي كان يعمل بعلم الحكومة، وتمت مصادرة الشاحنات والجازولين ومحاكمة ملاكها.

وأشار إبراهيم إلى أن والي نهر النيل الجديد تعهد بتوفير الجازولين للمعدنين بسعر تجاري يبلغ 4200 جنيه، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، واشار إلى أن محلية ابوحمد فرضت رسوم تبلغ 6500 مليون جنيه شهرياً،على اللودرات العاملة والتي تقدر بالآلاف بينما تصف وزارة المعادن هذه الرسوم بغير القانونية وتفرض رسوم شهرية على اللودرات تبلغ 15 مليون.

وقال: الرؤية الآن غير واضحة ، وأشار إلى أن المحليات لديها جازولين اسعافي لايتعدي البرميل أو الاثنين فيما يحتاج اللودر إلى اكثر من 20 برميل.وتوقع ابراهيم ان يشكل توقف تعدين الذهب، اضرار مباشرة على الدولة فضلاً عن زيادة العطالة.

وفي السياق ذاته اكد المعدن التقليدي يوسف أحمد بمحلية الدبة بالولاية الشمالية، توقف النشاط التعديني تماماً لعدد 400 لودر إعتباراً من أمس الأول بسبب الجازولين، مما يعني تشريد أكثر من 3200 معدن،حيث يعمل نحو 8 أفراد في كل لودر.، وقال ( للجريدة) : إن المحلية تفرض رسوماً شهرية بقيمة 2 مليون ونصف جنيه ، وأعلنت عن توفير الجازولين التجاري بقيمة 5 مليون ونصف جنيه، فضلاً عن رسوم سنوية تبلغ 120 مليون جنيه، وإستقطاع 10% من أي إنتاج.

انه خطر كبير يهدد قطاع التعدين الاهلي ولابد من علاج هذه المشاكل والا فالانفجار الذي سيشتعل لاينحصر في المعدنين فقط.