القوى الدولية تعرقل توافق اليمنيين.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

منذ العام 2015 ورحى الحرب تدور في اليمن بلا توقف ، ومعاناة اليمنيين تزداد والعالم ينظر إليهم دون أن يحرك ساكنا بكل أسف ، وهذا التاريخ بالطبع هو زمان انطلاق العدوان الصهيو امريكي الحالي على اليمن والذي يجري تنفيذه بواسطة السعودية والإمارات كطرفي هجوم متقدمين مع مساعدة أطراف محلية لاتمتلك قرارها وليس لها حق في تقرير بداية أو نهاية الحرب إذ أن القوى الكبرى تسعى لتحقيق مصالحها وتعمل من أجل جعل هذه الحرب متقدة لأنها تحقق أهدافها وتجعلها تنال ماتصبو إليه ، لذا من الخطأ الكبير القول إن الصراع الدائر الآن يمني يمني أو هو حرب من أجل استعادة الشرعية ودعم هذا الطرف أو ذاك.

حين نقرأُ الحربَ اليمنية بأنها عدوان أجنبي ولمصالح دول أجنبية وبأهداف خارجية بشكل مطلق، حينها سنفهم لماذا هي مستمرة ولم تفلح جهود الوساطة قي وضع حد لها ، ولماذا لم تتوصل الأطراف المتحاربة إلى حل للازمة يوقف معاناة أهل اليمن ؟ ولماذا يفشل تنفيذ اتّفاق السويد وعلى رأسه اتّفاق الحديدة ؟ وسنفهم لماذا بريطانيا وأمريكا وإسرائيل حاضرون بقوة في قيادة العدوان.

لان مصالح الاستكبار واذتابه أرادت للحرب على اليمن لم يتوصل أبناء البلد من تنفيذ ما اتفقوا عليه بشكل كامل سواء في تبادل الأسرى أو ايقاف العمليات القتالية في مدينة الحديدة التي تشكل منفذ البلد الذي عبره تدخل كل احتياجاتها وباغلاق الميناء البحري الهام هذا تتزايد معاناة اليمنيين حيث لاغذاء ولا دواء ولكن لأن الحرب ليست يمنية صرفة لم ينجح الاتفاق حول الحديدة مما يوضح مدي تأثر البلد بمصالح الكبار التي تقاطعت في اليمن وجعلت منه ميدانا لصراعها ولا عزاء لأبناء الوطن .

اكثر من مائة يوم مرت على توقيع اتّفاق السويد الذي يتصدره اتّفاق الحديدة الذي يتعثر باستمرار ولم يتم تطبيقه على أرض الواقع الى يومنا هذا لأن أمريكا وأوروبا وإسرائيل وأذنابهم من بني جلدتنا لم يقرروا إيقاف عدوانهم على هذا البلد الحبيب .

الكل يعرف أن اتفاق السويد حول الحديدة كان اتفاقا إنسانيا لاسياسيا ونظر الأمر من هذه الزاوية واضعا في الحسبان ازدياد الإصابة بالوبائيات كالكوليرا والدفتريا إضافة انتشار المجاعة بشكل كبير في عدد من المحافظات اليمنية وكل ذلك بسبب الحصار الشديد والمتواصل إضافة إلى نشوب المعارك داخل المدينة مما يعرقل عمليا الاستفادة من الميناء وقد جاء الاتفاق بين الأطراف اليمنية المتنازعة حول الحديدة وملف الأسرى باعتبارها قضايا إنسانية لكن عدم امتلاك حكومة اليمن الخاضعة لسيطرة الاحتلال السعودي الاماراتي لقرارها جعل تنفيذ الاتفاق لم يتم .

اهل اليمن اذ يطوون الآن العام الرابع للعدوان الآثم فإنهم يعلمون أن القرار بشن الحرب أو ايقافها ليس بيد الأطراف المحلية فالسعودية والإمارات ومن خلفهم أمريكا وإسرائيل هم من يقرر في هذا الشأن أما عبد ربه منصور هادي وجماعته فليسو الا اتباعا للخارج عملاء لا إرادة لهم .