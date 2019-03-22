وقفات مع نداء السودان

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

بباريس التأم لقاء قيادة نداء السودان المعارض وذلك في الأيام الماضية للنظر في قضايا الراهن السياسي وتفاعلات الحراك الشعبي المناهض للحكومة المطالب بالتغيير والذي دخل شهره الرابع .

لقاء باريس كان فرصة لمراجعة المواقف والتوافق على رؤية موحدة تقود البلد الى الخروج من أزمتها .

أدناه بعض مخرجات اللقاء وتعليقات عليها بحسب ما يقتضيه الحال.

*· الدعوة الى تطوير إعلان الحرية والتغيير الى جبهة لإسقاط النظام وبناء الوطن الجديد.*

وهذا يعني دعوة الى التحرك خطوة الي الأمام نحو دعم الحراك الشبابي الذي يعم البلد منذ أربعة أشهر فما الذي يمكن أن تجابه به الحكومة هذه الخطوة ياترى؟

*· قضايا الحرب والسلام وتحقيق العدالة يجب أن تكون ضمن حزمة متكاملة للترتيبات الانتقالية.*

كلام سليم ومحكم ويفوت الفرصة على الحكومة للمتاجرة بالقضية وتقسيم المعارضة للتفاوض مع كل جماعة على حدة ليتم الاستفراد بها وتضييع القضية

*· قوى نداء السودان في حل من خارطة الطريق وتعتبرها جزء من الماضي.*

خطوة يفرضها تسارع الأحداث بالداخل إذ أن شباب الحراك هم من يحدد خطوات كل مرحلة.

والشيء الذي يلزم الإنتباه له والتنبيه إليه حجم المشاركة الدولية في اللقاء مما يشي بان القضية ربما تسير نحو التدويل إذ يقول الخبر ان الجلسة الافتتاحية شهدت حضور ممثلين لحكومات فرنسا والولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا والنرويج والإتحاد الأوروبي، وقال الخبر ان قيادة نداء السودان نقلت للمجتمع الدولي رسائل الثورة السودانية ومطالب الشعب السوداني المتمثلة في وقف الحوار الإستراتيجي بين هذه البلدان والنظام السوداني، (بما فيها إجراءات رفع إسم النظام السوداني من قائمة الأنظمة الراعية للإرهاب)

ولا شك ان هذا التحرك يزعج الحكومة كثيرا إذ أنها تسعى ليل نهار الى تبييض وجهها وتحسين صورتها أمام العالم وتعمل من أجل إقناع الإدارة الأمريكية برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب فكيف يحاربها نداء السودان في ما تجتهد من أجل الظفر به ؟

ايضا طلب المجتمعون باعتبارهم ممثلين لغالب اهل السودان – كما يدعون – طلبوا من المجتمع الدولي دعم مطلبهم بتنحي البشير ونظامه وإقامة ترتيبات انتقالية ديمقراطية، وأكدوا لهم بأن التغيير قادم إلى السودان وحتمي وأنه يخاطب القضايا ذات الأولوية للسودانيين كما يوفر علاقة صحية بين السودان ومحيطه الإقليمي والدولي، عوضاً عن نظام الإنقاذ الذي اعتمد سياسة التقافز بين المحاور وإهدار المصالح الوطنية وتهديد السلم الإقليمي والعالمي.

وهذه المحاكمة للحكومة تسعى إلى إقناع المجتمع الدولي بضرورة احداث التحول الديموقراطي في السودان واخافة دول العالم من مخاطر سياسات الحكومة السودانية التي اسموها بالتقافز بين المحاور وهذه بلا شك مسألة تثير المجتمع الدولي وتجعلها يتشكك في نوايا الحكومة باعتبار أنها غير صادقة وليست مأمونة ، ولو أن الحاضرين بلقاء باريس من الضيوف الغربيين اقتنعوا بهذا الكلام فعلى الحكومة السلام.

وفي الختام دعا الاجتماع الشعب السوداني الى مناهضة حالة الطوارئ وعسكرة الدولة وإطلاق سراح المعتقلين والانتظام في صفوف المقاومة والثورة، وإن فجر الخلاص قد لاح.

التحريض على مناهضة الطوارئ ليس أمرا جديدا على المعارضين لكن طرح هذا الكلام في محفل دولي تسعى الحكومة لتحقيق يحرج الحكومة ويجعلها في حرج سواء في محيطها القومي والإقليمي أو في المجتمع الدولي.