برلماني يحذر من مؤامرات تقودها شركات ونافذين ضد البنك الزراعي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حذّر النائب البرلماني محمود عبد الجبار، من ما أسماه بالمؤامرة التي تحاك ضد البنك الزراعي السوداني بغرض تصفيته وتدميره من قبل شركات خاصة مدعومة من نافذين.

وطالب عبد الجبار في تصريحات لصحيفة الجريدة الصادرة اليوم”الجمعة” بالكف عن استهداف البنك وتمكينه من استيراد كل مدخلات الإنتاج الزراعي مع احتفاظ الشركات الخاصة بمنافسته في السوق.

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وشكا عبد الجبار من عدم ترحيل محصول القمح من الحواشات بمشروع الجزيرة إلى مخازن المخزون الاستراتيجي بسبب انعدام الجازولين.

وأشار إلى أن انعدام السيولة فاقم مشكلة البنك وفشله في سداد مستحقات المزارعين.

وأضاف أن البنك استلم إلى الآن”1500″ جواب قمح مع بداية الحصاد لكنه فشل في السداد، مطالبًا بزيادة سعر التركيز من 1800 جنيه إلى 2200 للجوال.