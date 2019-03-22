اليوم العالمي للشعر تحت شعار “القصيدة حكاية الارض”

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
شرف الدكتور عثمان محمد يوسف كبر نائب رئيس الجمهورية مساء الخميس بقاعة الصداقة الاحتفال باليوم العالمي للشعر تحت شعار “القصيدة حكاية الارض ” الذي نظمته مؤسسة سودانيون للتنمية الثقافية وشركة سوداني بحضور سمية اكد وزيرة الدولة للثقافة .
وقالت الاستاذة روضة الحاج مدير مؤسسة سودانيون للتنمية الثقافية ان الشعر رسالة ويعالج كثير من القضايا الاجتماعية ، واوضحت روضة ان مؤسسة سودانيون تسعى لعقد الملتقى الاول لادباء الولايات، وتم خلال الاحتفال تدشين مؤسسة الشعر السودانى الفصيح
للشاعرة فاطمة بوهراكا ،وقدم صديق مجتبى والتيجانى حاج موسى نماذج لنصوص شعرية ، كما قدم مجموعة من الشعراء نماذج من الشعر بالعامية والفصحى .
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