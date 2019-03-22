ربيع عبد العاطي: تعيين السفراء يجب أن يتمّ في منافسة شريفة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أكّد عضو المؤتمر الوطني ربيع عبد العاطي أن الوظائف الدبلوماسية ليست للمحاصصة السياسية، وأوضح أنها يجب أن تطرح لمنافسة شريفة. وقال عبد العاطي في تصريحات لصحيفة الصيحة الصادرة اليوم”الجمعة” إن تعيين السفراء يتنافى مع مبادئ الخدمة المدنية. وأكّد أن الكفاءات يجب أن تكون المعيار في الوظيفة والفيصل في الاختبار، وكشف أن القرارات المتعلقة بالتعيين كانت في السابق تتم داخل المؤتمر الوطني باعتبار أنه حزب الأغلبية ومن يمثلهم داخل الحكومة.

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