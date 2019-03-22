مزارعون: حالة الطوارئ تهدد نجاح العروة الشتوية لصعوبة نقل الوقود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف مزارعون بمشروع الزيداب في نهر النيل، عن عدم تمكنهم من ترحيل وقود من ولاية الخرطوم الى ولاية نهر النيل بسبب أن قانون الطوارئ يمنع حمل وقود في العربات وترحيله من ولاية لأخرى، ويعرض صاحب العربة للسجن والغرامة ومصادرة العربة، مما ادى الى صعوبة ترحيل الوقود من الخرطوم الى الولاية.

وقال مزارعون لـ(الجريدة) أمس إن هذا الوضع نتج عنه تكدس كميات كبيرة من الخضار داخل المزارع بسبب عدم وجود وقود لتحريك البنطون، ونوه المزارعون الى صعوبة الحصول على وقود داخل نهر النيل، وأوضح المزارع عوض شهيناب أنهم كمزارعين يتخوفون من فشل العروة الشتوية بسبب عدم توفر الوقود وصعوبة نقله، وطالب السلطات بالسماح للمزارعبن بنقل الوقود من ولاية لولاية، وأضاف أنه اذا لم تتدخل السلطات وتوفر الوقود سيترك المزارعون الزراعة.