مجلة تشتري رسائل “فاضحة” بـ200 ألف دولار.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

دفعت مجلة “ناشونال إنكوايرر” مبلغ 200 ألف دولار إلى شقيق عشيقة جيف بيزوس؛ أغنى رجل في العالم ورئيس مجلس إدارة أمازون، للحصول على رسائل “فاضحة” تبادلها رئيس مجلس إدارة شركة “أمازون” مع هذه المرأة.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن مجلة “ناشونال إنكوايرر” الأمريكية نشرت نهاية يناير/كانون الثاني رسائل نصية قصيرة تبادلها جيف بيزوس مع لورين سانشيز، مقدمة البرامج السابقة، التي كان يقيم معها علاقة، بعد إعلان الملياردير طلاقه من زوجته ماكنزي بعد زواج دام 25 عاما.

وفي فبراير/شباط، اتهم صاحب شركة “أمازون”، ناشر مجلة “ناشونال إنكوايرر”، المعروف بقربه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمحاولة ابتزازه من خلال تهديده بنشر صور حميمية له.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن أشخاص ضالعين في هذه القضية قولهم إن مايكل سانشيز باع هذه الرسائل النصية القصيرة.

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ورفض هذا الأخير، وهو من مؤيدي الرئيس الأمريكي، التعليق على عملية البيع هذه، واصفا إياها بأنها “شائعة قديمة”.

وكان جافن بيكر، الذي كلفه بيزوس بالتحقيق بمصادر المجلة قد أكد في فبراير/شباط، في مقابلة مع مجلة “ديلي بيست”، أن “ثمة خيوطا جدية تشير إلى دوافع سياسية”.

ويملك بيزوس وهو أغنى أغنياء العالم، صحيفة “واشنطن بوست” التي يصفها دونالد ترامب بأنها “عدوة الشعب” ومصدر “للأخبار الكاذبة”.