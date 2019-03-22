الاتحاد الأوروبي يوافق على تمديد خروج بريطانيا من “بريكست” حتى 22 مايو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وافق البرلمان الأوروبي، بالأغلبية، الخميس، على تمديد خروج بريطانيا من التكتل حتى 22 مايو / آيار المقبل، في حالة موافقة البرلمان البريطاني، الأسبوع المقبل، على اتفاق الانسحاب “بريكست” المقترح من قبل رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، من العاصمة البلجيكية بروكسل، لكل من رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.

وجاء في مسودة الاتفاق أن “الاتحاد الأوروبي ملتزم بالموافقة على تمديد خروج بريطانيا حتى 22 مايو،بشرط حصول اتفاق الانسحاب على موافقة مجلس العموم الأسبوع المقبل”.

كما نص الاتفاق على أنه في حالة رفض البرلمان البريطاني اتفاق الخروج “سيتم منح بريطانيا مهلة حتى 12 أبريل / نيسان المقبل، للخروج من الاتحاد، وتحديد كيفية المضي قدما في علاقة لندن بالتكتل الأوروبي”.

وفي السياق، أعلن دونالد تاسك، في تصريحات صحفية، موافقة تيريزا ماي على مقترح تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد حتى 22 مايو، حسبما نقلت شبكة “أي.تي.في” البريطانية (خاصة).

من جهتها، شددت ماي، في مؤتمر صحفي من بروكسل، على استمرار المحاولات “من أجل مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي باتفاق”.

ووجهت حديثها للمشرعين البريطانيين قائلة: “أعتقد أن من واجب البرلمان احترام نتيجة الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي”.

والأربعاء، أعلنت تيريزا ماي إرسال خطاب رسمي للاتحاد الأوروبي تطلب فيه تأجيل بريكست حتى 30 يونيو المقبل.

وتابع الإعلان تحذير المفوضية الأوروبية، من أن إرجاء موعد خروج بريطانيا إلى نهاية يونيو، سيتسبب في مخاطر سياسية وقانونية كبيرة.

وكان من المقرر أن تنسحب بريطانيا رسميا من الاتحاد في 29 مارس / آذار الجاري، إلا أن تصويتا بمجلس العموم أيد تأجيل الخروج، حتى تتفق رئيسة الوزراء مع البرلمان على صيغة نهائية لاتفاق بريكست.

وكانت لندن قد اتخذت قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي “بريكست” عبر استفتاء أجرته في 23 يونيو / حزيران 2016

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