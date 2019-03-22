عقوبات رادعة لـ(شروم) ناشر فيديو تهديد المتظاهرين بالقتل

أدانت محكمة جنايات الخرطوم شمال، برئاسة القاضي حامد صالح أمس، المتهم (شروم) صاحب مقاطع الفيديو التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإثارة الكراهية ضد الطوائف وإخلال الأمن والسلامة، بالإضافة إلى انتحال صفة الموظف العام والإرهاب وتعاطي الخمور البلدية، وأوقعت المحكمة حسب صحيفة آخر لحظة، عقوبة السجن (6) أشهر من تاريخ دخوله المعتقل، بالإضافة إلى السجن (6) أشهر بتطابق مع العقوبة الأولى، وفرضت المحكمة عقوبة الجلد (20) جلدة والسجن (3) أشهر في مواجهة المتهم، وفي الوقت ذاته نفذت المحكمة عقوبة الجلد (40) جلدة لإدانته بتعاطي الخمور البلدية، حيث ظهر المتهم في الفيديوهات منتحلاً صفة فرد من جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وكان قد توعد في مقاطع الفيديو الشعب والمتظاهرين بالقتل.