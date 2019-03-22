انفراج وشيك لأزمة السيولة وقرارات مرتقبة بشأن الشركات والمؤسسات الحكومية

أعلن مجلس الوزراء إغلاق عمليات التسوية والتحلل في قضايا الفساد، ووجه رئيس المجلس محمد طاهر إيلا بالإسراع في تحريك قضايا الفساد المختلفة واستعادة المال العام بالتنسيق مع المؤسسات القضائية والعدلية المعنية.

وقال المتحدث باسم الحكومة وزير الإعلام حسن إسماعيل في تصريحات صحفية عقب اجتماع المجلس أمس حسب صحيفة السوداني، أن المجلس تناول قضايا تشغيل الشباب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم ومعالجة قضاياهم، إلى جانب الحوار معهم وحثهم على المبادرة للتصدي لتحديات الوطن بالحلول المبدعة والمبتكرة.

Advertisements

وأكد إسماعيل مضي الحكومة في محاربة الفساد، مشيراً إلى حديث وزير العدل خلال جلسة مجلس الوزراء والذي أكد خلاله إغلاق عمليات التسوية والتحلل في قضايا الفساد المختلفة، وأوضح أن رئيس الوزراء وجه بالإسراع في تحريك قضايا الفساد المختلفة واستعادة المال العام بالتنسيق مع المؤسسات القضائية والعدلية المعنية.

وقال أن رئيس الوزراء بشر بأن أزمة السيولة على مشارف الانفراج، بجانب النجاح الكبير الموسم الزراعي خاصة في إنتاج القمح، وهو ما يشير إلى عدم صحة الأحاديث السالبة التي يتم تناولها عن الموسم الزراعي.

وأكد إسماعيل أن اجتماعه مجلس الوزراء ناقش إعادة النظر في الشركات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن هناك قرارات مرتقبة ستصدر في هذا الشأن.