اشتباكات بالأيدي في اتحاد كرة القدم

في تطور مثير بمكاتب اتحاد كرة القدم السوداني، دخل رئيس الاتحاد كمال شداد وسائقه من جهة، وعضو لجنة المسابقات مأمون بشارة في اشتباك بالأيدي وبحسب مصدر موثوق فإن رئيس الاتحاد كمال شداد طرد عضو لجنة المسابقات مأمون بشارة من مكتبه ما أغضبه، ورفض الخروج ليتدخل السائق الخاص لشداد حسين الياس ويشتبك مع بشارة وتبادلا اللكمات، حسب صحيفة آخر لحظة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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