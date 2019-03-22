نيابة أمن الدولة تسترد مبالغ مالية وإحالة (70) دعوى جنائية إلى المحاكم

كشف رئيس نيابة أمن الدولة بابكر عبد اللطيف، عن استرداد مبالغ مالية مقدرة للدولة نتيجة مخالفات وفقاً لقانون الكهرباء واللوائح الصادرة بموجبه، ونبه لإحالة أكثر من (70) دعوى جنائية إلى المحاكم تحت مواد اتهام مختلفة، وأفاد عبد اللطيف في تصريح صحفي حسب صحيفة آخر لحظة، أن نيابة أمن الدولة عكفت خلال الأشهر الثلاثة الماضية على تقييم الدعاوى الجنائية تحت الإجراء بجهد مضاعف ومشترك بينها وبين شرطة مباحث أمن الدولة كل في مجال اختصاصه، وأضاف أن خلاصة ذلك الجهد نتج عنه أيضاً إحالة دعاوى جنائية شغلت الرأي العام، واستصحبت النيابة المبادئ والمعايير التي تتفق مع حقوق الإنسان، ووفرت كافة الضمانات والتي تقود إلى محاكمات عادلة، ولفت عبد اللطيف إلى مخالفات تحت لوائح السكة الحديد حسب الاختصاص النوعي للنيابة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)