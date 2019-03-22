أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 22 مارس 2019م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الأخبار: * حظر تخزين العملة الوطنية.. الخرطوم تستدعي السفير المصري * هارون والصادق الهادي مساعدان للرئيس وفيصل مسؤول عن (السلام) * كبر لحاملي السلاح: (تعالوا نجيب فواتيرنا بدون سماسرة) * إغلاق ملف الدفاع في قضية شركة الأدوية * الإرصاد تتوقع توالي ارتفاع درجات الحرارة بالبلاد * قرارات وشيكة بحل عدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية صحيفة الإنتباهة: * إيقاف عمليات التسوية والتحلل في قضايا الفساد * أمر طوارئ بحظر تخزين الجنيه.. الخارجية تستدعي السفير المصري * قرارات بإعادة النظر في الشركات الحكومية وهيكلة مؤسسات الدولة * إلزام المحلات التجارية بالتعامل ببطاقة الصراف والشيكات المصرفية * البرلمان: الحركات المسلحة تتوهم أن الحكومة آيلة للسقوط * تعديلات لأوامر الطوارئ تحدد السجن 6 أشهر كأقل عقوبة * تعيين هارون والهادي المهدي مساعدين للرئيس * تعيين علي عبد الرحمن وكيلاً لوزارة النفط وعباس الشيخ للمعادن * إصابة مسؤول رفيع برئاسة الجمهورية في حادث مروري صحيفة السوداني: * حظر تخزين العملة الوطنية وعقوبات مشددة تصل للسجن (10) أعوام * إيقاف التسويات والتحلل في قضايا الفساد * الخارجية تستدعي السفير المصري بشأن حلايب * أحمد هارون والصادق الهادي مساعدان للرئيس Advertisements * إيلا: انفراج وشيك لأزمة السيولة وإعادة النظر في الشركات الحكومية * تعديلات في أوامر الطوارئ تحدد السجن 6 أشهر كأقل عقوبة * إعادة (3) سفراء للخدمة وتعيين (2) بينهم والي سابق صحيفة آخر لحظة: * توجيهات صارمة لتحريك قضايا الفساد * تعديلات في أوامر الطوارئ وحظر تخزين النقود * هارون والمهدي مساعدان للرئيس وتأجيل زيارة إيلا للدوحة * اشتباكات بالأيدي في اتحاد كرة القدم * استدعاء السفير المصري بسبب التنقيب في حلايب * إيلا يوجه بالإسراع في تحريك قضايا الفساد واستعاد المال العام * كبر: لن نجعل أهلنا وقوداً للنار وبلدنا ميداناً للحرب * إحالة (70) دعوى جنائية إلى المحاكم.. أمن الدولة تسترد مبالغ مالية بسبب مخالفات * عقوبات رادعة لـ(شروم) ناشر فيديو تهديد المتظاهرين بالقتل صحيفة الدار: * خبر مفجع: العثور على طالب الشهادة السودانية المختفي غريقاً بالسبلوقة * استدعاء السفير المصري بالسودان بسبب حلايب * أمر طوارئ: الخميس آخر يوم لتوريد المبالغ التي تتجاوز المليون جنيه * المحكمة تجلد وتسجن (شروم) بعد تهديده للشعب السوداني بمسدس * الجلد لطبيبة أشانت سمعة زميلها ببحري * اليوم لطلاب شهادة الأساس: امتحان اللغة العربية الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 22 مارس 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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