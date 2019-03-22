كبر داعياً الحركة الشعبية "إذا اتغالطنا في الكو مافي داعي نشلع القطية"

أكد نائب رئيس الجمهورية، عثمان محمد يوسف كبر، أن السلام هو القضية الأساسية، ولا يوجد سبب لدينا لجعل أهلنا وقوداً للنار، وبلدنا ميداناً للحرب، داعياً الحركة الشعبية للسلام بقوله "إذا اتغالطنا في الكو مافي داعي نشلع القطية".

وأضاف كبر لدى مخاطبته لقاءً جماهيرياً بمدينة الدلنج الخميس، "الشكلة ما تدخلها البيت"، مبيناً أن الزمن انتهى ونريد السلام في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور بلا سماسرة ونتبايع لوحدنا.