والي وسط دارفور: فرض حالة الطواريء لاستهداف بؤر الفساد وضرب المفسدين

قال والي ولاية وسط دارفور، اللواء ركن خالد نور الدائم، إن فرض حالة الطواريء ليس لمصادرة حريات الناس والحد من الأنشطة السياسية وتكميم الأفواه. وأضاف نور الدائم، أن فرض حالة الطواريء يتعلق بستهداف بؤرالفساد وضرب المفسدين. وقال الوالي الذي كان يتحدث في خطاب جماهيري بوحدة أم شالايا الإدارية بمحلية أزوم، إن من أولويات حكومته في المرحلة الراهنة بسط الأمن وفرض سلطة القانون وهيبة الدولة وحسم التفلت والمتفلتين لخلق بيئة جاذبة للاستقرار والتنمية لمواطن ولاية وسـط دارفور.

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