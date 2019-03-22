قوي نداء السودان ترحب ببيان تجمع المهنين

رحّب قوي نداء السودان بموقف التجمع معلنا تأييده لمخرجات الاجتماعات، واشاد نداء السودان بما ورد في بيان تجمع المهنيين السودانيين ووصفه بالبادرة بالغة الأهمية في اتجاه وحدة المعارضة السودانية وإجماع لمواجهة التحديات الوطنية .

واضاف الامين العام لقوي نداء السودان في بيان ان استعادة الديمقراطية هدفاً لا مساومة حوله، وجماهير الثورة الشعبية السلمية الهادرة في كل ضوارع المدن السودانية تطالب بتنحي النظام ؛ تطالب ايضا وحدة المعارضة هي السبيل الاقصر للوصول الي الهدف

واهاب قوي نداء السودان بقوي المعارضة الموقعة على ميثاق الحرية والتغيير والمؤيدة له والداعمة للثورة الجماهيرية الظافرة بضبط الإيقاع الجبهوي تحت إعلان الحرية والتغيير، والمضي قدما لتوسيع دائرة المشاركة بالدعوة العاجلة لانعقاد مؤتمر القوي السودانية المعارضة دفعاً لمسيرة إسقاط النظام، ومقابلةً لتحديات مرحلة ما بعد نظام الإنقاذ، وتحقيقاً لتطلعات شعبنا في الحرية والسلام والعيش الكريم والديمقراطية المستدامة.