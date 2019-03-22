البنتاغون: شراء تركيا أنظمة “إس 400” وضعنا في مأزق كبير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية جوزيف دانفورد أن قرار تركيا شراء أنظمة “إس 400” الصاروخية الروسية للدفاع الجوي يشكل صعوبات بالنسبة لواشنطن.

وقال دانفورد خلال جلسة للمجلس الأطلسي في واشنطن، اليوم الخميس إن “تركيا حليف مهم للولايات المتحدة، وأود أن أكون على قناعة بأن تحالفنا مع تركيا سيبقى ثابتا بعد 10 أو 15 سنة”.

وتابع قائلا إن “مسألة “إس 400” معقدة للغاية. وتواجه السلطتان التنفيذية والتشريعية في الولايات المتحدة مشاكل فيما يتعلق بتزامن توريدات أنظمة “إس 400” إلى تركيا مع توريدات أحدث طائراتنا “أف 35″. ونحن قد أفصحنا عن موقفنا بوضوح للجانب التركي، ونأمل بإيجاد مخرج من هذا المأزق الصعب”.

يذكر أن روسيا وتركيا أعلنتا في سبتمبر 2017 عن التوصل إلى اتفاق على توريد أنظمة “إس 400” إلى أنقرة. ومن المتوقع أن يبدأ نشر الأنظمة على الأراضي التركية في أكتوبر المقبل، حسب وزير الدفاع التركي خلوصي أكار.

وأثارت الصفقة قلقا لدى واشنطن. وألمحت الولايات المتحدة إلى إمكانية تعليق توريد طائرات “أف 35” الأمريكية الحديثة لأنقرة بسبب صفقتها مع روسيا.

روسيا اليوم