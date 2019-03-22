تحذير من مؤامرة تحاك ضد البنك الزراعي بغرض تصفيته

الخليج 365 :

حذر النائب البرلماني محمود عبد الجبار، من ما أسماه بالمؤامرة التي تحاك ضد البنك الزراعي السوداني بغرض تصفيته وتدميره من قبل شركات خاصة مدعومة من نافذين.

وطالب عبد الجبار في حوار مع (الجريدة)ً، بالكف عن استهداف البنك وتمكينه من استيراد كل مدخلات الإنتاج الزراعي مع احتفاظ الشركات الخاصة بمنافسته في السوق.

وشكا عبد الجبار من عدم ترحيل محصول القمح من الحواشات بمشروع الجزيرة إلى مخازن المخزون الاستراتيجي بسبب انعدام الجازولين.

وأشار إلى أن انعدام السيولة فاقم مشكلة البنك وفشله في سداد مستحقات المزارعين، وأضاف أن البنك استلم إلى الآن 1500 جواب قمح مع بداية الحصاد لكنه فشل في السداد، مطالبا بزيادة سعر التركيز من 1800 جنيه الى 2200 للجوال.