الهلال يضع برنامجاً مكثفاً لمواجهة الليتوال في الكونفدرالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

رفع فريق الكرة بالهلال نسق تحضيراته الاعدادية وسيؤدي الفريق حصتين تدريبيتين صباح ومساء اليوم الخميس بصالة الجمانوزيوم صباحا ومران شامل بملعبه بامدرمان في الفترة المسائية ،وكان الفريق قد اكتفي بتدريبات صباحية أمس علي صالة برج الاتصالات وذلك ضمن خطة استعداداته المكثفة لاستحقاقات مرحلة الدور قبل النهائي ببطولة الكونفدرالية والدوري الممتاز الذي سيدخل ضمن

برنامج تجهيزاته الفنية لمواجهة منافسة النجم الساحلي ، ووضع الجهاز الفني بقيادة التونسي الكوكي برنامجاً متكاملاً لعناصر الفريق التي تتدرب بجدية في غياب الدوليين الذين يؤدون مهمة وطنية مع المنتخبين الأول والأولمبي، حيث إشتمل البرنامج علي تدريبات انجزها الفريق صباح أمس بشهية وروح

معنوية تحت اشراف المعد البدني قيس القطاسي ، وشرع الجهاز الفني في مراجعة النجم الساحلي عقب انتهاء القرعة مباشرة لمباراة الذهاب التي تحتاج إلى عمل فني كبير ومجهود إداري حتى يستطيع الفريق تخطي عقبة منافسه ، وينتظر الجهاز الفني انضمام عناصر الفريق الدوليين لوضع برنامج الإعداد لليتوال .