الهلال يقدم دفوعاته لاتحاد الكرة بخصوص لاعبه الفيتوري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال مصدر مطلّع بنادي الهلال إنه تمّ تقديم الدفوعات التي تؤكد صحة موقف النادي في تسجيل اللاعب الفيتوري بعد الخبر الذي أثارته (سودانا فوق) امس

ولفت المصدر النظر إلى أن الحديث عن عدم صحة الفيتوري غير دقيق، لافتاً النظر إلى انهم قدموا الدفوعات اللازمة التي تؤكد صحة موقفهم من قيد اللاعب لكون أن الأخير حاصل على الجنسية

السودانية ولديه جواز سفر سوداني وبالتالي لا يمكن القدح في مستنداته الرسمية بأي حال من الأحوال