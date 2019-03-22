- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
قال مصدر مطلّع بنادي الهلال إنه تمّ تقديم الدفوعات التي تؤكد صحة موقف النادي في تسجيل اللاعب الفيتوري بعد الخبر الذي أثارته (سودانا فوق) امس
ولفت المصدر النظر إلى أن الحديث عن عدم صحة الفيتوري غير دقيق، لافتاً النظر إلى انهم قدموا الدفوعات اللازمة التي تؤكد صحة موقفهم من قيد اللاعب لكون أن الأخير حاصل على الجنسية
السودانية ولديه جواز سفر سوداني وبالتالي لا يمكن القدح في مستنداته الرسمية بأي حال من الأحوال
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يقدم دفوعاته لاتحاد الكرة بخصوص لاعبه الفيتوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.