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تصريح حاسم من الأمم المتحدة حول نية ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السورية المحتلة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ردت الأمم المتحدة على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها إنه آن الأوان للاعتراف بسيادة إسرائيل على منطقة الجولان السورية المحتلة.
وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، في تصريح لوكالة “الأناضول” التركية، إن الأمم المتحدة “ملتزمة بجميع قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة التي تنص على أن احتلال مرتفعات الجولان السورية من قبل إسرائيل هو عمل غير مشروع بموجب القانون الدولي”.
وأضاف حق أن “موقف الأمم المتحدة لم يتغير بعد إعلان الرئيس الأمريكي بخصوص الجولان (المحتلة عام 1967)”.
وجاء ذلك تعليقا على إعلان ترامب حول أنه “حان الوقت لتعترف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على منطقة الجولان السورية المحتلة من قبل إسرائيل منذ عام 1967”.

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