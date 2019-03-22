الفنانة“حنان بلو بلو” : نجاحات ابني “محمد بشير” أجمل هدية اتلقاها في عيد الأم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت المطربة “حنان بلو بلو” عن أجمل هدايا عيد الأم ظلت تتلقاها من جمهورها ومحبي فنها، بجانب الهدايا التي تتلقاها من أبنائها “محمد” وابنتها “معزة بشير جابر”، وأشارت الهدايا التي تتلقاها كثيرة جداً ولكن أغلبها تتنوع ما بين العطور الباريسية وساعات

اليد السويسرية والمجوهرات والأحجار الكريمة، وأضافت قائلة لكن هذا العام أجمل هدية تلقيتها في عيد الأم هي النجاحات المتوالية التي ظل يحققها ابني المطرب الشاب “محمد بشير” (الدولي)، وأكدت “حنان” بأن مكانة الأم لا يستطيع أن يملأها أحد أي كان، وإحساس الحنان الصادق لا ينبع إلا من دواخلها، وقالت إنها تدين بالكثير لأمها ست الكل، وعن أجمل

أغنيات الأم التي تحب أن تسمعها دائماً أغنية (بحر المودة) لفنان الطمبور “محمد جبارة” وفي ختام حديثها قالت: بكل عبارات الحُب أحي كل أمهات السودان وكل أمهات العالم، وقول لهن كل عام وأنتن الحنان والأمان