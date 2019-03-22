دولة أفريقية تحظر تصدير مشروب طاقة يحتوي على “فياغرا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدرت السلطات في دولة أفريقية قرارا بحظر مشروب للطاقة بعد أن أظهرت النتائج المخبرية احتواءه على مادة منشطة موجودة في علاج العجز الجنسي “فياغرا”.

ذكرت صحيفة “ستاندرد ميديا” أن دولة زامبيا حظرت تصدير مشروب القوة والطاقة الطبيعي “إس إكس”، المصنع بواسطة شركة “ريفن زامبيا” إلى دول عدة في المنطقة بما في ذلك أوغندا.

وأشارت إلى أن القرار جاءا بعدما اشتكى المستهلكون هناك مؤخرا من حالات انتصاب طويل وتعرق زائد.

وأعلنت السلطات الزامبية، في مدينة ندولا التي يصنع فيها المشروب الطاقة، في بيان لها أمس الأربعاء بسحب مشروب الطاقة الطبيعي من الأسواق.

وتطابقت نتائج التحليل المخبري في كل من زيمبابوي وجنوب أفريقيا مع نتائج التحليل في زامبيا، وتبين احتواء مشروب الطاقة على المادة المنشطة “سترات السيلدنافيل”، التي تستخدم لعلاج ضعف الانتصاب وتوزع تحت الاسم التجاري “فياغرا”.

سبوتنيك