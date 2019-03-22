إلقاء قنبلة خطيرة على السفارة الروسية في أثينا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أفادت السفارة الروسية في اليونان، اليوم الجمعة صباحا، أنها تعرضت لمحاولة تخريبية ليل أمس الخميس بعد قيام مجهولين بإلقاء قنبلة يدوية على المبنى التابع للسفارة.

وقالت السفارة في بيان لها: “يوم أمس الخميس ليلا قام مجهولون على متن دراجة نارية بإلقاء قنبلة يدوية على مبنى تابع للقنصيلة الروسية في أثينا واقتصرت الأضرار على الماديات فقط”.

وأضاف البيان: “بعد هذا العمل فتحت السلطات اليونانية تحقيقا بالحادث ومجرياته”. سبوتنيك المادة السابقة سوريا ترد بقوه على تصريحات ترامب حول الجولان السوري المحتل المقالة القادمة دولة أفريقية تحظر تصدير مشروب طاقة يحتوي على “فياغرا”

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