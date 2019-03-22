الخليج 365 : متوسط اسعار العملات في السودانفي السوق السوداء (نقدا ) اليوم الجمعة 22\03\2019م (وقت نشر الخبر ) سعر صرف الجنيه وفق بيانات موقع اخبار السودان دولار الامريكي71.50 جنيها ( التعاملات البنكية 90) الريال السعودي19.20 جنيها (التعاملات البنكية تعدى 22)الدرهم الاماراتي20.80 جنيها اليورو79.33جنيه الجنيه الاسترليني92.10 جنيه الجنية المصري4.11 جنيه الريال القطري19.40 جنيه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الجمعة الموافق22مارس2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.