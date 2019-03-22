الاتحاد الأوروبي يرفض السيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

صرحت المتحدثة الرسمية باسم الاتحاد الأوروبي، مايا كوسيانتشيش، اليوم الخميس، بأن الاتحاد الأوروبي لا يزال لا يعترف بأن مرتفعات الجولان جزء من إسرائيل، على الرغم من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

موسكو — سبوتنيك. وقالت المتحدثة لوكالة “سبوتنيك”: “لم يتغير موقف الاتحاد الأوروبي. لا يعترف الاتحاد الأوروبي تماشيا مع القانون الدولي، بسيادة إسرائيل على الأراضي التي تحتلها منذ حزيران/يونيو 1967، بما في ذلك مرتفعات الجولان، ولا يعتبرها بالتالي جزءا من أراضي إسرائيل”.

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من اليوم، أنه قد آن الأوان للولايات المتحدة للاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية.

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، صباح اليوم، الخميس، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيستقبل نتنياهو، في العاصمة الأمريكية، واشنطن، الأسبوع المقبل، أي قبل أسبوعين من إجراء الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، للكنيست رقم 21، المقرر إجراؤها، في التاسع من الشهر المقبل.