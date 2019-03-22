“مستوردو الأدوية” يطالبون رئيس الوزراء بتنفيذ اتفاق بشأن الدواء

كشفت شعبة مستوردي الأدوية، عن إصدار لجنة الوفرة الدوائية المشكلة من قبل وزارة الصحة الإتحادية، تصور للاستيراد مخالف لإتفاق سابق “ولا يعبر عن واقع الاستيراد الحقيقي”.

وكان قد وقع اتفاقا بين رئيس الوزراء السابق معتز موسى، والمجلس القومي للأدوية والسموم وشعبة مستوردي الادوية، نص على السياسات العامة للإستيراد خلال العام 2019 والتزامات كل طرف.

وأكدت الشعبة في بيان تلقلى “باج نيوز” نسخة منه اليوم الخميس، التزامها بالاتفاق الموقع الذي نص على السياسات العامة للاستيراد للعام 2019 والتزامات كل طرف.

وقالت انها اوفت بجميع إلتزاماتها بما فيها توفير الأدوية خلال الربع الاخير من العام الماضي بذات الاسعار السابقة دون تعديل لسعر الصرف مما ترتب عليه كثير من الأعباء المالية السالبة على الشركات المصنعة ووكلائها في السودان.

وأشارت الى انها تفاجأت بقرار صادر من لجنة الوفرة الدوائية المشكلة من قبل وزارة الصحة الاتحادية، بتصور للاستيراد مخالف للاتفاق السابق ولا يعبر عن واقع الإستيراد الحقيقي.

وناشدت رئيس الوزراء محمد طاهر ايلا بتنفيذ الاتفاق الموقع الذي يجنب البلاد الفجوات الدوائية ودخول أدوية مغشوشة ومهربة تضر بصحة المواطن.