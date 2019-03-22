تعرف على تفاصيل لقاء البشير بمساعده

وجّه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير،بتوحيد ملف السلام في المنطقتين ودارفور تحت مظلة واحدة.

وجدّد لدى لقائه ببيت الضيافة أمس(الخميس)، مساعد رئيس الجمهورية، د. فيصل حسن إبراهيم، حرص الدولة على إحلال السلام في جميع الولايات

وأوضح د. فيصل في تصريحات ، أن لقاءه بالرئيس يجئ في إطار تداوُل كثير من الملفات، على رأسها ملف السلام الذي هو من القضايا الأساسية التي تهتم بها الدولة.

وقال إنهم سيبدأون بدعوة المجلس الأعلى للسلام في الأيام القليلة المقبلة بشأن هذه الملفات. وأضاف أن السلام واحد من المخرجات المهمة جداً للوطن.

وقال:” استمعت أيضاً إلى توجيهات الرئيس بشأن العلاقة مع جنوب السودان والمضي بها ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة معها، ومتابعة الملفات ذات الصلة”.