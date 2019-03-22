النجم الساحلي.. الترشح وإنعاش المعنويات قبل رحلة السودان

تحوّل فريق جوهرة الساحل منذ أمس الى دوز ومنها الى قبلي رافعا لواء الانتصار في سبيل استعادة اعتباره في مسابقة الكأس بعد ان كان قد مرّ بجانب الحدث في الموسم الماضي وخسر اللقب في الدور النهائي.

وسيكون إصرار أبناء روجي لومار على الفوز والتأهل للدور الموالي كبيرا نظرا لحاجتهم الملحة الى رفع المعنويات قبل بضعة أيام من انطلاق رحلتهم الى السودان لمواجهة المريخ لحساب إياب نصف نهائي كأس زايد للبطولة العربية.

الحرابي والنوالي في البال

من النقاط الايجابية التي تحسب للجهاز الفني انه سعى من عودته على رأس الفريق للاستثمار في شبان الفريق وادماجهم تدريجيا صلب المجموعة للتعويل عليهم في المستقبل القريب خاصة بوجود بعض العناصر الواعدة التي تألقت هذا الموسم مع فريق النخبة المتوج بلقب البطولة قبل الأوان. ومن العناصر التي تنطلق بأوفر الحظوظ للظهور عشية اليوم في ملعب قبلي الحرابي و النوالي.

بين قبلّي وأم درمان

بما ان الحيّز الزمني بين رحلة قبلي ورحلة السودان المرتقبة قصير، فإن الاطار الفني للفريق يعمل جاهدا على التصرف بشكل جيّد ودقيق في الزاد البشري حتى يتمكن من كسب «المغامرتين» بأقل ما يمكن من التكاليف.

ومن المعلوم ان لقاء أم درمان يكتسي أهمية بالغة للنجم الذي يعلم أن مهمته ضد نادي المريخ ستكون صعبة للغاية. ومن هذا المنطلق فإن روجي لومار يريد تحقيق التأهل في قبلي بأقل جهد ممكن مع تفادي الاصابات حتى يخوض فريق جوهرة الساحل المباراةالمبرمجة ليوم الجمعة المقبل في ظروف طيبة.

راحة

تبدو الخيارات الفنية مفتوحة على عدة احتمالات وسيناريوهات منها تجديد الثقة في العديد من العناصر التي خاضت مواجهة ساليتاس البوركيني مع اعادة إيهاب المساكني وكريم العريبي للتركيبة الأساسية حتى يكون هذا الثنائي في أوج الجاهزية أثناء لقاء المريخ السوداني. وإذا تأكد هذا التوجه فإن التشكيلة قد تشهد أيضا منح قسط من الراحة لماهر الحناشي وياسين الشيخاوي وفي المقابل قد يتم تجديد الثقة في فراس بلعربي وحازم الحاج حسن.

لومار عاين الواحة

رغم الفوارق الكبيرة بين فريقه ومنافسه عشية اليوم حرص روجي لومار على معاينة فريق واحة قبلي مباشرة على الميدان لما تحوّل السبت الماضي برفقة مساعده توفيق المحمدي والمعد البدني أحمد البريري الى ملعب مساكن وقام ثلاثتهم بمتابعة مباراة بطولة القسم الثالث بين هلال مساكن وواحة قبلي.

التشكيلة المحتملة

رغم قيمة الرهان فإن تشكيلة النجم الساحلي التي ستواجه واحة قبلي عشية اليوم من المحتمل ان تتركب من العناصر التالية: وليد كريدان ماهر الحناشي غفران النوالي بن عزيزة صالح الحرابي محمد المثناني كريم العواضي مرتضى بن وناس فراس بلعربي كريم العريبي وحازم الحاج حسن.

من المريخ الى الهلال

على اثر عملية القرعة الخاصة بالدور ربع نهائي لمسابقة كأس الكنفدرالية الافريقية والتي أسفرت كما هو معلوم عن مواجهة مرتقبة بين النجم الساحلي والهلال السوداني اختلفت القراءات بخصوص حظوظ فريق جوهرة الساحل في تخطي هذه العقبة وهي المواجهة الثانية بين النجم وفريق سوداني بعد لقاء إياب الدور نصف النهائي لكأس زايد للأندية العربية.

حول نتيجة عملية القرعة أكد رفيق المحمدي (المدرب المساعد) انها متوازنة ومع على الفريق الا الاعداد الجيد لموقعة الهلال وأن كل الامكانات متوفرة لتخطي هذه العقبة خاصة أن كأس ال «كاف» من بين الأهداف المرسومة لهذا الموسم الى جانب بطولة وكأس تونس وكأس زايد للاندية العربية.

مبوما يرشح النجم

على هامش حفل سحب قرعة الدور ربع نهائي لمسابقة كأس ال «كاف» التي اشرف عليها النجم الكامروني باتريك مبوما رشح هذا الأخير النجم الساحلي لبلوغ الدور نصف النهائي مشيرا الى أن المواجهة بين النجم والهلال السوداني تلوح متكافئة لكنه اعتبر ان حظوظ الممثل الثاني لكرة القدم التونسية ستكون أوفر باعتباره الأكثر خبرة بالمسابقات الافريقية فضلا عن رصيده من الألقاب القارية لأجل ذلك سيكون النجم الأقرب للتأهل للدور نصف النهائي ومواجهة إما أغادير المغربي او الزمالك المصري.

نقل مباشر للقاء قبلي

أخيرا أعلنت التلفزة الوطنية عن النقل المباشر لمباراة كأس الجمهورية بين فريقي واحة قبلي والنجم الساحلي انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا.