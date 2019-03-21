أيلا يوجه بالإسراع في تحريك قضايا الفساد وإستعادة المال العام

ناقش مجلس الوزراء القومي في جلسته الدورية اليوم الخميس برئاسة د. محمد طاهر أيلا رئيس مجلس الوزراء القومي، المهام الأساسية للحكومة على رأسها تحسين الخدمات الصحية والإجتماعية والتعليمية، واتخاذ التدابير اللازمة لزيادة الإيرادات وضبط المصروفات العامة ووقف الصرف خارج الميزانية.

وقال الأستاذ حسن إسماعيل وزير الإعلام والإتصالات الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح بحسب (المركز السوداني للخدمات الصحفية) أن جلسة المجلس تناولت قضايا تشغيل الشباب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم ومعالجة قضاياهم، بجانب الحوار معهم وحثهم على المبادرة للتصدي لتحديات الوطن بالحلول المبدعة والمبتكرة.

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وأكد إسماعيل مضي الحكومة في محاربة الفساد مشيراً إلى حديث السيد وزير العدل خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم والذي أكد خلاله إغلاق عمليات التسوية والتحلل في قضايا الفساد المختلفة، حيث وجه السيد رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد بالإسراع في تحريك قضايا الفساد المختلفة وإستعادة المال العام بالتنسيق مع المؤسسات القضائية والعدلية المعنية.

على صعيد متصل أشار وزير الإعلام إلى أن رئيس مجلس الوزراء القومي وجه خلال الجلسة وزارة الإعلام بإبراز إنجازات الحكومة والتصدى للشائعات ومحاولة زرع حالة الإحباط وسط قطاعات المجتمع، بجانب ضبط التصريحات الحكومية، وصدورها عبر وزارة الإعلام والإتصالات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)