الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

اعادة معتز موسى للخدمة وتعيين ياسر يوسف سفيراً

0 نشر
ابومهند العيسابي 0 تبليغ

Advertisements

أصدرت وزارة الخارجية تعميما حول الخبر الذي تم تداوله فحواه أنه تم تعيين ٢١ سفيرا بوزارة الخارجية وأوضحت أن هذا الخبر ليس صحيحاً وأن ما حدث هو إعادة ثلاثة سفراء للخدمة الدبلوماسية بعد انتهاء تكليفهم بمناصب دستورية بحسب “سونا” وهم :

 

١/ السفير معتز موسى، رئيس الوزراء السابق.
٢/ السفير ياسر خضر خلف الله، وكيل وزارة الخارجية السابق.
٣/ السفير كرار التهامي، الأمين العام السابق لجهاز السودانيين العاملين بالخارج، كما تم تعيين سفيرين جديدين هما:
١/ الدكتور عبيد الله محمد عبيد الله.
٢/ السيد ياسر يوسف

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعادة معتز موسى للخدمة وتعيين ياسر يوسف سفيراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى