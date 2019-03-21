اعادة معتز موسى للخدمة وتعيين ياسر يوسف سفيراً

أصدرت وزارة الخارجية تعميما حول الخبر الذي تم تداوله فحواه أنه تم تعيين ٢١ سفيرا بوزارة الخارجية وأوضحت أن هذا الخبر ليس صحيحاً وأن ما حدث هو إعادة ثلاثة سفراء للخدمة الدبلوماسية بعد انتهاء تكليفهم بمناصب دستورية بحسب “سونا” وهم :

١/ السفير معتز موسى، رئيس الوزراء السابق.

٢/ السفير ياسر خضر خلف الله، وكيل وزارة الخارجية السابق.

٣/ السفير كرار التهامي، الأمين العام السابق لجهاز السودانيين العاملين بالخارج، كما تم تعيين سفيرين جديدين هما:

١/ الدكتور عبيد الله محمد عبيد الله.

٢/ السيد ياسر يوسف

الخرطوم (أخبار الخليج 365)