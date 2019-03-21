البشير يوجه بدمج ملفي السلام في المنطقتين ودارفور

وجه رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، مساعده، فيصل حسن إبراهيم، بتوحيد ملفي السلام في المنطقتين ودارفور تحت مظلة واحدة، بجانب متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع دولة جنوب السودان، والملفات ذات الصلة.

وجدد الرئيس خلال لقائه ببيت الضيافة يوم الخميس، فيصل حسن إبراهيم، حرص الدولة على إحلال السلام في جميع ولايات البلاد.

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وأوضح فيصل في تصريحات صحفية، أن لقاءه بالرئيس كان في إطار التداول حول كثير من الملفات، وعلى رأسها ملف السلام.

وأشار بحسب الشروق – إلى “أنهم سيبدأون بدعوة المجلس الأعلى للسلام في الأيام القليلة المقبلة بشأن هذه الملفات”، مبيناً أن السلام واحد من المخرجات المهمة جداً للوطن.

وأضاف فيصل قائلاً “استمعت أيضاً إلى توجيهات الرئيس بشأن العلاقة مع جنوب السودان والمضي بها ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة معها ومتابعة الملفات ذات الصلة “.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)