السودان يحتج على محاولات مصر استغلال النفط و الغاز بمنطقة حلايب

استدعت وزارة الخارجية يوم الخميس 21 مارس 2019 سعادة حسام عيسى سفير جمهورية مصر العربية لدى السودان على خلفية الإعلان الذي أصدرته وزارة البترول والثروة المعدنية على موقعها الرسمي بفتح عطاء دولي لاستكشاف واستغلال النفط والغاز في مناطق بالبحر الأحمر خاضعة للسيادة السودانية.

وأعرب السيد وكيل وزارة الخارجية السفير بدر الدين عبد الله للسفير المصري عن احتجاج السودان على هذا الإعلان، مطالباً بعدم المضي في هذا الاتجاه الذي يناقض الوضع القانوني لمثلث حلايب ولا يتناسب والخطوات الواسعة التي اتخذها البلدان الشقيقان لإيجاد شراكة استراتيجية بينهما.

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وإقال بحسب وكالة السودان للأنباء – إن إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لا يرتب وفقاً للقانون الدولي أي حقوق لمصر بمثلث حلايب فإنها تحذر الشركات العاملة في مجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز من التقدم بأي عطاءات في المنطقة المذكورة. وتطالب الحكومة السودانية حكومات الدول ذات الصلة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع شركاتها من الإقدام على أي خطوات غير قانونية.

ويجدد السودان الدعوة المقدمة للشقيقة مصر لاستخدام الوسائل السلمية لحل هذا النزاع الحدودي والحيلولة دون أن يؤثر على صفو العلاقة بين البلدين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)