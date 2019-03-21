البرلمان: انسحاب “نداء السودان” من خارطة الطريق يؤكد عدم جديتها

التاريخ: 21-مارس-2019
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أكدت لجنة الأمن والدفاع بالمجلس الوطني عدم جدية قوى “نداء السودان” والحركات المسلحة في الحوار والتفاوض، مبينة أن قرارها بالانسحاب من خارطة الطريق وتعليق التفاوض خير دليل لعدم جديتها.
وقال اللواء الهادي آدم رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان بحسب (المركز السوداني للخدمات الصحفية) إن الحركات أصبحت تراهن على حراك الساحة السودانية وتتوهم بأن الحكومة آيلة للسقوط، مشيراً إلى أنه رغم موافقة الحكومة على مقترحات الإتحاد الافريقي والأمم المتحدة من أجل تحقيق السلام بالبلاد ، إلا أن الحركات لم تكن جادة أصلاً في التفاوض.
وأضاف “آدم” إن الحكومة تؤكد دائماً استعدادها وجاهزيتها لتحقيق السلام، بينما تؤكد هذه الحركات بإنها لا تريد السلام بتعليقها للتفاوض.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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