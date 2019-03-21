مرسومين بتعيين”هارون” و”الصادق” مساعدين للرئيس

التاريخ: 21-مارس-2019 فى : أخبار 333 مشاهدة أصدر رئيس الجمهورية المشير عمر البشير يوم الخميس مرسومين جمهوريين بتعيين، أحمد محمد هارون، رئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف، ودكتور الصادق الهادي المهدي رئيس حزب الأمة القيادة الجماعية ، مساعدين لرئيس الجمهورية . وبحسب الشروق كان هارون يشغل منصب والي ولاية شمال كردفان، قبل أن يصدر الرئيس قراراً باعفاء جميع الولاة، وتعيين ولاة عسكريين، ليتم اعتماده رئيساً مكلفاً لحزب المؤتمر الوطني في المركز، بينما كان دكتور الصادق يشغل منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي قبل قرار رئيس الجمهورية الأخير بحل الحكومة وإعادة تشكيلها تحت مسمى حكومة الكفاءات بعد تولي محمد طاهر ايلا لرئاسة مجلس الوزراء القومي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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