استنكر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الخبر الذي انتشر على منصات مواقع التواصل الاجتماعي والذي كشفت عبره الممثلة العربية السورية سلاف فواخرجي عن تعرضها لمحاولة اغتيال بالسودان قبل خمسة أعوام أثناء مشاركتها في مهرجان للسينما.

وأشارت فواخرجي بأن القوات الأمنية هي التي أبلغتها بمحاولة اغتيالها التي أحبطها معارض سوري قام بالابلاغ عنها .هذا وقد شكك عدد من رواد المواقع في صحة الخبر حيث ذكر أحدهم قائلاً :(( في السودان عااااد مو قادر أبلع القصة ياجماعة عجزت أكمل المقطع حتى إذا يبغى يغتالك يامحور الكون ذبحك في سوريا مايحتاج يلف ويدور) .

وأكد سودانيون خلو السودان من الاغتيالات حيث قالوا

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : الكشف عن محاولة اغتيال النجمة العربية سلاف فواخرجي بالسودان .. تشكيك بالمواقع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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